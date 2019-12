4. Bakırçay Ekonomi Zirvesi tamamlandı

06.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:48

Bergama Ticaret Odası Hasan Şentürk Konferans Salonu'nda yapılan zirveye;Bergama Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, eski dönem AK Parti İzmir Milletvekili ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile oda başkanları ve çok sayıda iş insanı, banka ve şirket yöneticisi katıldı.

Tarıma dayalı konuların, madencilik alanındaki gelişmeler ve sıkıntıların, Bergama ve Bakırçay'ın geleceğini içine alan görüşlerin yer aldığı toplantı ilgi ile izlendi.Zirve'nin İlk açılış konuşmasını Bakırçay Bölge Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rıdvan Karapehlivan gerçekleştirdi. Karapehlivaen"Bakırçay Bölgesi Çandarlı Kuzey Ege Limanı'nın yapılması ile ülkemizin belki de en önemli üretim, ticaret ve ihracat merkezlerinden biri olacak, hızla artan nüfusu ve kurulacak üniversiteleri ile bölgemizde yeni bir ilin planlaması gerekliliği de kendiliğinden ortaya çıkaracaktır" dedi.

ÜRPER; YAPILAN ÇALIŞMALARIN GERİ BİLDİRİMLERİ OLUMLU

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper açılış konuşmasında, "Bergama'nın sorunlarını ve gerçekleştirilmesi gereken çözümler ile ilgili oda olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını" belirtti. Başkan Fikret Ürper Konuşmasında Bergama-Kınık ve Aliağa Organize Sanayi Bölgeleri, Kuzey Ege otoyolu, doğalgaz, turizm ve yenilenebilir enerji sektöründen bahsetti. Yapılmış olan bu çalışmaların geri bildiriminin olumlu manada alındığını belirten Fikret Ürper zirveye katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Ürper' in ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı birer konuşma yaptı.

BAŞKAN KOŞTU; "ULAŞIM DEMEK EKONOMİ DEMEK"

İzmir Bergama Kuzey Otoyolu'nun hizmete girmesini konuşmasında değerlendiren Başkan Koştu, "Otoyolumuz Cumhuriyet Bayramımız da anlamlı bir günde hizmete girdi. Uzun yıllardır biz Bergama'nın İzmir'e uzaklığını konuşuyorduk.Aliağa, Foça ve Memen'i trafiği aşıp İzmir'e ulaşmak çok zordu. Hizmete giren bu otoyolla İzmir'e havaalanına ulaşım çok daha kolay hale geldi. Ulaşım her şeyin başı. Bu projeler hükümetimiz tarafından geçmişte planlandı ve bugün hayata geçti. Yine bu planlardan biride Çandarlı Limanı. Alt yapısı bitti. Üst yapı ihalesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde bölgemizi kalkındıracak önemli projelerin başında yer alıyor" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "BELEDİYE OLARAK İLÇEMİZİ BU GELİŞMELERE HAZIRLIYORUZ"

Bölgemiz birçok konularda gelişme sağlandığına konuşmasında dikkat çeken Başkan Koştu, " Bizde yerel yönetim olarak 31 Mart seçimlerinden sonra bölgemizin kalkınması için neler yapabiliriz. Bu yönde birçok çalışma yaptık. İlçemiz üç bin yıllık tarihi geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş, eşi benzeri olmayan şehirlerden birisi. Bu önemli yönü için geçmişte yapılan birçok çalışmayı da tekrar gözden geçirerek yeni bir dizi toplantılar gerçekleştirerek bugüne kadar yapılanları da içeren bir dosya hazırladık. Artık somut bir adım atarak, geleceğe dönük turizmde neler yapabiliriz diye düşünüp bu hazırlığı Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesine Turizm Tanıtım Daire Başkanlığı'na sunduk. Çalışmamız büyük bir beğeni aldı. İlgi uyandırdı. Turizm Bakanlığımız tanıtım için çalışma yaparken bizde birlikte alt yapı ve üst yapı olarak şehrimizi hazırlayacağız. Tabi Büyükşehirle birlikte adım adım ilerlemek durumundayız. Şehrimizi geleceğe hazırlamak durumundayız. Bölgemizde doğalgazla ilgili özellikle organize sanayi bölgesinde büyük bir beklenti var. Doğalgazın acilen gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğalgazın yaygınlaşması için çalışmalar başlayacak. Jeotermal ile ilgili de çalışmamız var. Kapasite artışını sağlayacağız. Yeni turizm tesisleri için jeotermali hazır hale getireceğiz. Turizmde önemli restorasyon çalışmaları yapacağız. Ayağı kalkmayı bekleyen birçok tarihi yapıyı turizmin hizmetine sunacağız. Şehir stadyumu ile ilgili projemiz var. Buranın bir millet bahçesi ve kent meydanı yapılabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Çevre yolunun yapılması içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Şuan ticaret odası başkanımız üç organize sanayi bölgesinden bahsetti. İnşallah 4.'ncüsü yolda. Sayın Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemir'li büyükbaş hayvancılık üzerine ihtisas organize sanayinin kurulumu için ön onayı verdi. Yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazi üzerinde kurulacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda 3 yerine 4 sanayi bölgesini konuşuruz" dedi.

SÜREKLİ "SERBEST BÖLGE TAMAM SIRA SERBEST TİCARET BÖLGESİNDE"

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bakırçay ve Bergama ilçesinin temel sorunlarına, ayrıca ilçenin gelişmesine katkı sağlayan kuruluşların Bergama ilçesi için ne kadar önemli olduğuna değinerek şu sözlere yer verdi "Bakırçay ile ilgili geçmişten bahsetmek değil gelecekten söz etmek gerekir. Çünkü Bakırçay öyle bir ilerleme ile yol kat ediyor ki, aldı başını gidiyor. Müthiş bir ivme yakaladı.Bergama'da yapılacak en büyük yatırım ve hizmet serbest bölge olacak.2 bin dönümlük bir alana yapılacak bu yatırımla tam anlamı ile bittiğinde 20 bin kişiye istihdam kapısı açılacak. Bu proje bölgeyi uçuracak bir projedir.Serbest bölge tamam, şimdi sırada Serbest Ticaret Bölgesi düşünülüyor ve bunun da takibini yapacağız. İZBAN Bergama ve Kınık ilçelerine de bağlanacak. İZBAN denilince, hakikaten bu güne kadar gelmiş; geçmiş en büyük yerel yönetim ve hükümetimizin ortaklaşa projesi oldu. İzmir'de Büyükşehir CHP li belediyede, hükümet ise Ak Parti. Bu ortak projelerin hayata geçirilmesi bir örnektir. Bergama Organize Sanayi Bölgesi yenilenebilir enerji üstüne kuruldu. Bu çok önemli olup bölgeye de çok fayda sağladı. Bakırçay'da beyaz yakalı yok, dışarıdan geliyor, elbette gelsin. Gelsin ama bu bölgemizde de beyaz yakalı yetişmesi için çalışma yapmalıyız. Bu türdeki projelerinizi hazırlayın ve bizde size iktidar olarak destek olacağız. Bakırçay'ı konutta zayıf görüyorum. Bölgenin sülietini bozmadan, bölgenin tarımına, tarihine, kültürüne zarar vermeden bir imar önemli" dedi.

ÖĞMEN"DİKİLİ SERA OSB BÖLGESİ ÇOK ÖNEMLİ"

İlk konu başlığında Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen söz aldı. Öğmen konuşmasında Dikili'de kurulan OSB' nin 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve bundan sonraki sürecin daha da hızlı olacağını belirtti.Öğmen konuşmasında Jeotermal kaynaklı sera bölgesinde yer alacak firmaların sanayi parsellerinde yapacakları çalışmalar ile katma değerli ürün üretimi gerçekleştirerek farkındalık oluşturmak ve diğer yatırımları çekmek açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

GÜLER "BASBAŞ İLE BERGAMA'DA İŞSİZ KALMAZ"

Zirvenin 2. Konu başlığında ise Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler oldu. Güler, ESBAŞ hakkında yaptığı bilgilendirmelerden sonra Türkiye de 18 serbest bölgenin olduğunu ve 19. serbest bölgenin de Bergama'da kurulacak olan BASBAŞ - Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş olacağını ifade etti. Faruk Güler daha sonra şu sözlere yer verdi; "ESBAŞ İzmir ve bölge için çok önemlidir. Çok sayıda firma ve bir o kadar da binlerce insana istihdam sağlayan bir kuruluştur. Bu gün gündemde olan ABD den aldığımız F35'lerin birçok yedek parçası da ESBAŞ'TA üretilmektedir. Bir bölgenin serbest bölge olarak ilan edilebilmesi için var olan mevzuat o kadar ağır ki. En son Cumhurbaşkanı'nın imzası ile oluyor. Şirket kuruluşu bile özel izinle yapılabilmektedir. Onun için bir an önce bu serbest bölgeyi ilan etmemiz gerekir. Bergama'da çalışmalar tamam. Bergama önemli bir yer. Çünkü Bergama gerek ulaşım gerekse yapımı süren Çanakkale köprüsünün bitirilmesi ile Avrupa'ya uzanacak olan kara yolu ile yatırımcı için çok önem arz ediyor. Bizde üretilen ürünlerin yüzde 65'i Avrupa'ya giderken, yüzde 50'si karayolundan faydalanıyor. Tabi bir yandan bunları yaparken de, teknolojiye ayak uyduracak bir eğitimli işçiye yer vermek gerekir. Yani eğitim şart, Bergama'da her kese her zaman iş var. Düz işçiye de burada iş var. Ama eğitimli ve kaliteli işçi daha fazla para kazanır. Bu da okul çağındaki öğrenci çocukların meslek liselerinde birer meslek eğitimiyle olur."

Türkiye' de yer alan diğer serbest bölgelerden farklı olarak sosyal olanaklara değinen Güler " Serbest Bölgelerde yer alan firmalarda çalışacak nitelikli mavi ve beyaz yaka personel için bugünden çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti" Güler ayrıca"Bu çalışmalardan ilki ve en önemlisi ise eğitim. Bizler nitelikli personel yetiştirecek Meslek Liseleri'ni bölgeye kazandırmalıyız. Bu konuda önümüzde somut ve güzel bir örnek olarak Çiğli Atatürk OSB' deki Meslek Lisesi bulunmaktadır. Bölgede faaliyete geçecek olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) için kurumlar arası yapılacak işbirliği ile nitelikli elaman ihtiyacı için güçlü bir altyapı olacaktır." dedi.

OSB konuları ile ilgili olarak ikinci konuşmacı Bergama Organize Sanayi Bölgesi ve IPM Endüstriyel Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek oldu. Telek, Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin tarihçesi, kapasitesi hakkında bilgi aktarımı sonrası LM Wind Power firmasının durumu hakkında da bilgi verdi. Telek, 2020 yılına kadar %75 doluluk oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakırçay' da Yenilenebilir Enerji ile ilgili olarak Ateş Çelik A.Ş. Finans Bölümü Yöneticisi Samet Güldoğan sunum gerçekleştirdi. Türkiye' nin Rüzgâr Enerjisi'ndeki durumunu özetledikten sonra firması hakkında da bilgi verdi.

Bakırçay' da Madencilik konusunda Bergama Ticaret Odası Meclis üyesi ve Bergama Granitçiler Derneği Başkanı Ömer Karakaya söz aldı. Karakaya, Granit sektörü ile ilgili bilgiler aktardı.

Bakırçay' da Kadının Gücü konulu oturumda ise Gör-Sam Mutfak ve Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Sema Bodur, bir kadın olarak iş hayatında yer alarak başarılar elde etmesinde ailesinin çok önemli rolü olduğunu belirtti. Kadınların güçlü duruşlarıyla bundan sonra da iş hayatında daha da yer alacaklarını belirtti. Zirve plaketlerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

