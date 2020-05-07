38. DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
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38. DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

38. DYO Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
07.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:14

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 38'incisi gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri "Denge ve Değişim" temasıyla düzenlendi.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 38'incisi gerçekleştirilen DYO Sanat Ödülleri "Denge ve Değişim" temasıyla düzenlendi.

Vakfın internet sitesi üzerinden 944 sanatçının 1585 eserle başvurduğu yarışmanın sonucunda, 3 eser ödüle, 27 eser ise sergilenmeye layık görüldü.

Değerlendirme, Hayri Esmer, Fevzi Karakoç, Nazan Ölçer, Denizhan Özer, Burcu Pelvanoğlu, Mümtaz Sağlam ve İhsan Yılmaz'ın yer aldığı seçici kurul tarafından yapıldı.

Toplam 60 bin lira ödül

"Pentür" dalında Engin Konuklu'nun "Avşa" eseri, İrfan Dönmez'in "Bu 'ben'im" eseri ile "Özgün Baskı" dalında Hava Küçüköner'in "Sarı Bir Gün" adlı eseri ödül kazandı.

"Pentür" dalında ödül alan eserlerin sanatçılarına 25'er bin, "Özgün Baskı" resim dalında ödül alan eserin sanatçısına ise 10 bin lira "Başarı Ödülü" verildi.

DYO Sanat Ödülleri

İlk olarak İzmir'de başlayan ve 1973'ten beri Türkiye çapında düzenlenen DYO Sanat Ödülleri 1999'da uluslararası bir nitelik kazandı.

Yarışmaya 53 yıllık süreçte 15 bin 384 sanatçı, 25 bin 799 eserle katılım gösterdi, 208 eser ödül alırken 2 bin 927 eser sergilenmeye değer bulundu.

Devlet sergilerinin yanı sıra, özellikle genç sanatçı kuşağının büyük oranda katıldığı sanat etkinliği olma özelliğini de taşıyan DYO Sanat Ödülleri, Adnan Çoker, Mustafa Pilevneli, Adem Genç, Zahit Büyükişleyen, Mustafa Ayaz, Kadir Ata, Bünyamin Özgültekin, Alaattin Aksoy, Cavit Atmaca, Cuma Ocaklı, Devrim Erbil, Ekrem Kahraman, Yalçın Gökçebağ ve Mehmet Güler gibi Türk resim sanatında isim yapmış pek çok usta ressamın eserlerine ev sahipliği yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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