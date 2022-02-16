3600 ek gösterge son durum nedir? Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları kapsamında toplanacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Son Dakika 3600 Ek Gösterge haberleri! Memur ve memur emeklisini kapsayacak mı? İşte detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız" diye konuştu.

3600 ek göstergenin vaatten çıkarak bir karara dönüştüğünü söyleyen Yalçın, "Kamu görevlileri açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili olan konu bir takvim dahilinde bir mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Bizim aldığımız kararlar belirli meslek grupları değil, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesine diyerek geniş bir çerçeve ortaya koyduk" açıklamasında bulundu.

Komisyon toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri de katıldı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi; polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:

Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.

Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor

Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek

Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.

İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

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