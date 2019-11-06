06.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:04

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Türkiye'nin, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar acımasız olduğu pazarlarda payını artırabilmesi için öncelikli alanlarda maliyetleri düşürmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD) düzenlenen "Güvenli Dijital Gelecek: Yapay Zeka" temalı 36. Ulusal Bilişim Kurultayı BTK Konferans Salonu'nda yapıldı.

Karagözoğlu, buradaki konuşmasında, maliyetlerin düşürülmesi için yerli ve milli bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinin tasarlanabilmesi, üretilebilmesi ve dünya piyasalarında satılabilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin teknolojik gelişmeleri takip etmekle kalmayıp, bu alandaki ilerlemelere yön veren bir ülke haline geldiğini dile getiren Karagözoğlu, "Ülkemiz, savunma sanayisi, makine, gayrimenkul, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünyayla yarışır hale geldi. Türkiye'nin, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar acımasız olduğu pazarlarda payını artırabilmesi için öncelikli alanlarda maliyetleri düşürmesi gerekiyor. Ayrıca gelecekte ülkemizin bilim ve teknoloji yarışında kendine üst sıralarda yer bulabilmesi için bilişimin önemi tartışılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

5G teknolojisine ilişkin çalışmalara işaret eden Karagözoğlu, "Yerli ve milli 5G'yi geliştirirken, 5G'nin ardından gelecek yeni nesil teknolojiler için verimli bir toprak hazırlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Karagözoğlu, verimlilik konusunda yaşanacak artışların, Türkiye'yi daha büyük ve müreffeh bir ekonomik güç haline getireceğini söyledi.

"Teknolojiye odaklananlar olumsuz dalgaları aşacak"

TBD Başkanı Rahmi Aktepe de yeni teknolojilerin öne çıktığı bugünün dünyasında yazılım ve verinin dünyadaki en büyük güç haline geldiğini belirterek, 700'ü aşkın uzman gönüllüyle ve çeşitli çalışma gruplarıyla Türkiye'nin bilişimde söz sahibi olmasına destek verdiklerini bildirdi.

Aktepe, Türkiye ekonomisinin yaşadığı dengelenme sürecinin 2020 için umut verici olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Doğru pozisyon alan, teknolojiye odaklanan ve iyi yönetenler, olumsuz dalgaları aşacak. Dijital ekonomi ve ötesi demek, arzu ve hayallerden öteye, geleceği şekillendirmek, toplumu dönüştürmek, yenilikçi ve yıkıcı teknolojileri özümseyerek hayalleri gerçeğe dönüştürmek demektir."

Konuşmaların ardından Aktepe, BTK Başkanı Karagözoğlu'na hediye takdim etti.

Etkinlik kapsamında TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülleri de sahiplerini buldu.

Kaynak: AA