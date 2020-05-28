359 ailenin su faturası ödendi
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359 ailenin su faturası ödendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Askıda Fatura' kampanyasına, Tarsus'ta Musalla Gönülleri'nde de destek geldi.

359 ailenin su faturası ödendi
28.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:57

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Askıda Fatura' kampanyasına, Tarsus'ta Musalla Gönülleri'nde de destek geldi. Toplanan 6 bin lira ile 359 ailenin su faturası ödendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Askıda Fatura' kampanyasına hayırseverlere dayanışma çağrısında bulunmuştu.

'Faturasını ödeyemeyenlerle 'ben öderim' diyenler buluşuyor' sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Tarsus'ta faaliyette bulunan Musalla Gönüllüleri de destek verdi.

6 bin lira ile 359 ailenin su faturasını ödeyen Musalla Gönüllüleri, "Bu süreçte vicdanların ve gönüllerin konuşması gerektiğini düşünüyoruz" diyerek kampanyaya destek çağrısında bulundular. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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