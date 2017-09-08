33 Yıllık Başkan Veda Etti

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin 33 yıldır başkanlığını yapan Cahit Çetin, düzenlediği basın toplantısıyla başkanlığını bıraktığını açıkladı.



1984 yılından bu yana Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Cahit Çetin, Tariş 78 Nolu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Cevdet Ercan Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenledi. 31 Ağustos itibariyle 33 yıllık kooperatif başkanlığına noktayı koyan dilekçeyi yönetim kuruluna verdiğini belirten Çetin, kooperatifçiliğin yaşam felsefesi olduğunu ve bu uğurda ömür verdiğini anlatarak, üretici ortakların kooperatiflerine ve örgütlü yapıya sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. Çetin, "Batı emperyalizmi kendi dışındaki ülkelerde örgütlü tarım istemiyor. İşin dramatik yanı bizler bu tuzağa düşüp büyük sermayenin karşısında durabilecek en önemli birleştirici gücümüzü kaydediyoruz. Ülkemizin üretimden gelen gücü birçok alanda yitirilirken, elde kalan kooperatif ve birliklerimize sahip çıkmalıyız. Ülke tarımının çiftçimizin kontrolünden çıkıp, emperyal güçlerin eline geçmesiyle ne fiyat kontrolü yapılabilir, ne pazar ekonomisi yönetebiliriz. Tarım satış kooperatifleri birliklerinden kaçı faal. En önemlisi kaç tanesi etkili pazar politikasını yürütebiliyor. Buna bakmak lazım. Ortaklarımız kooperatiflerine sahip çıktığı sürece piyasa belirleyici gücü katlanarak, artacak" dedi.



Cahit Çetin, önemli sektörel değerlendirmelerde de bulundu. Öncelikle üretimi riske sokacak, üreticiyi uzaklaştıracak olumsuzluklardan sektörü hızla temizlemek gerektiğinin altını çizerek, tağşiş ve haksız rekabetin ortadan kaldırılmasının, esasında Türkiye'nin zeytincilikte koyduğu hedeflere de uygun düşeceğini kaydetti. Cahit Çetin daha sonra 33 yıllık mesleki hayatının anlatıldığı kitabı imzalayarak basın mensuplarına hediye etti. - BALIKESİR