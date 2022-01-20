ZONGULDAK (İHA) - - 33. yıl önce kazada ölen Samsunsporlu futbolcu Badalıoğlu dualarla anıldı

ZONGULDAK - Samsunspor kafilesinin 1989 yılında Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu için anma töreni düzenlendi.

Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu ölümünün 33. yılı nedeniyle mezarı başında anıldı. Programa, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksek, Spor Şube Müdürü İbrahim Açıkgöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, eski futbolcu Uğur Terzi, Yaşar Şanal, futbol adamı Erol Pesen, kız kardeşi Semin Badalıoğlu ve taraftarlar katıldı. İmam İlker Danacı'nın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından sevenleri merhum Muzaffer Badalıoğlu'nun mezarına karanfil bıraktı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, talihsiz bir kaza sonucunda Muzaffer Badalıoğlu'nu kaybettiklerini söyleyerek, "30 yıl önce tahlisiz bir kaza sonucunda hayatını kaybeden Muzaffer ağabeyimizi yine anmaya geldik. Bugün burada o dönemde futbol oynayan Uğur ağabeyimizle buradayız. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde bize katkı sağladı. Ben başta Zonguldak Kömürspor camiası olmak üzere başta Samsunspor camiasındaki bütün arkadaşlarımıza bu yolda şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak da yaşamına devam edenlere sağlık sıhhat diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Samsunspor'un eski futbolcusu Uğur Terzi, Türk futbolu için Muzaffer Badalıoğlu ve Ahmet Çalık'ın büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 33 sene oldu kaza olalı. Her zaman görevimizi yapıyoruz 20 Ocak'ta. Ahmet Müdürümün, Hakan Müdürümün katkıları var. Sağ olsunlar hiç unutmadılar değerlerini. Tabi ki Ahmet Çalık büyük kayıp. Bu Ocak ayını büyük kayıp olarak değerlendiriyoruz. 33 sene önce biz kaybettik, şimdi de aslan gibi delikanlı gitti. Onun da mekanı cennet olsun. Muzaffer abi tartışılmaz bir futbolcu. Türk futbolunun en iyi futbolcularından bir tanesi. Kişilikli, karakterli herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.