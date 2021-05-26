33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
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33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı

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Bordo-Mavililer, Gervinho ve Peres'e ödeyeceği ücreti de duyurdu. İki yıllık anlaşılan 33 yaşındaki Gervinho, sezon başı 1.5 milyon euro garanti ücret, her bir sezon için 650 bin euro imza parası alacak. 31 yaşındaki Peres'e de 1.2 milyon euro garanti ücret ve sezon başına 500 bin euro imza parasına ödenecek.. Bordo-Mavililer, iki futbolcuya 2 sezon için 90 milyon TL'lik ödeme yapacak.

Trabzonspor, Bruno Peres ile 3, Gervinho ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo Mavililer, oyuncuların transfer detaylarını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İki futbolcunun maliyeti şu şekilde:

BRUNO PERES'LE ÜÇ YILLIK

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

GERVINHO 2 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yao Kouassi ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
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Haber Yorumları (1)
HAZRETİ MEGATRON: 1,7 ve 2 milyon Türkiyede çok aman aman yüksek ücretler olarak görülmüyor mesutlar falcaolar bunların 2-3 katını alıyorlar.
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