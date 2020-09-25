"33. Ahilik Haftası etkinliği
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"33. Ahilik Haftası etkinliği

25.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:51

Kilis'te, 33. Ahilik Haftası alınan korona virüs tedbirleri arasında gerçekleştirilen sadece törenle kutlandı.

Kilis'te, 33. Ahilik Haftası alınan korona virüs tedbirleri arasında gerçekleştirilen sadece törenle kutlandı.

Kilis Valiliğinde gerçekleştirilen törenle yılın Ahisi ödülü Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Temur'a verildi. Plaket takdiminden sonra Temur'a kaftan giydirildi. 33. Ahilik Haftası etkinliği çerçevesinde yılın çırağı seçilen İsmail Cilcimelioğlu, yılın kalfası Aleyna Atalık seçildi. Etkinliğe Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, daire müdürleri ile oda başkanları katıldı. Belediye Başkanı Bulut, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, yılın Ahisi seçilen Mehmet Temur ile yılın çırağı ve kalfası seçilenleri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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