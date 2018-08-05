324 Metre Yükseklikte Nefesleri Kestiler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen ekstrem sporlar festivali "Falcon Fest"te base jump sporcuları, 324 metrelik dünyanın en yüksek ikinci platformundan atladı.

Şahinkaya Kanyonu'nda yapılan festivalin ikinci gününde ekstrem sporcular duvar yüksekliği 400 metre olan kayalıkların 324. metresinden kendilerini 180 metre derinlikteki baraj sularına bıraktı. Bir süre paraşütleri açılmadan süzülen sporcuların gösterisi nefesleri kesti.

Bir sporcu su yüzeyine kurulan iniş platformu yerine baraja iniş yapınca, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince hemen sudan çıkartıldı. Yerli ve yabancı sporcuların atlayışlarını vatandaşlar tekne ve gemiler üzerinden takip etti.

Festival paramotor gösterilerine de ev sahipliği yaptı. Su yüzeyi ile paralel uçuş yapan paramotorcuların bazılarının paraşütü suya temas etmesi heyecanlı dakikaların yaşanması neden oldu. Bazı sporcular da paramortorla su üzerinde yürümeye çalıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, "Falcon Fest"in ikinci gününde sporcuların heyecan dolu gösteriler yaptığını belirterek, "Base jump sporcularının bir yarasa gibi süzülerek son anda paraşütlerini açması seyirci olarak bizim yüreğimizi ağzımıza getirdi. Önceliğimiz her zaman sporcuların sağlığıdır. Ama base jump gerçekten zor bir spor ve sporcularımızın hepsi her türlü riski göze alıyorlar. Tabii böyle olunca müthiş adrenalin dolu dakikalar yaşanıyor." diye konuştu.