32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı
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32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı

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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklanırken, 4 büyük takımın maçlarına yapılan atamalar gündemi salladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istemediği Halil Umut Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına verildi. 1-1'lik Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev alan Meler, böylece bir sonraki yönetimini de Beşiktaş maçında yapmış olacak. Bu atamaların kasıtlı olarak yapıldığına yönelik tartışma çıktı.

10 gün önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem Umut Meler hakkında, "Bu arkadaşı bir daha bizim maçımızda görmek istemiyoruz" diyen Sergen Yalçın'ın korktuğu başına geldi. Meler, bu açıklamaların üstünden 10 geçmeden Kasımpaşa-Beşiktaş maçına atanması gündem yarattı.

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklanırken 4 büyüklerin karşılaşmalarındaki isimler dikkat çekti. Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasında Halil Umut Meler, Hatayspor-Galatasaray maçında Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Denizlispor müsabakasında ise Cüneyt Çakır düdük çalacak.

AYDINUS, 2 YIL SONRA GALATASARAY MAÇINDA

Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray ise iki yıl aradan sonra Fırat Aydınus yönetiminde bir maça çıkacak. Sarı kırmızılılar son olarak 2018 yılında Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kaldığı maçta Aydınus yönetiminde sahaya çıkmıştı.

ÇAKIR, GS DERBİSİNİN ARDINDAN FENER'E ATANDI

Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 kaybettiği mücadelenin hakemi olan Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar gündem olmuştu. Maç içerisinde Caner Erkin'in de Cüneyt Çakır'a yönelik tepkisi dikkat çekmişti. Karşılaşma sonrası sarı lacivertli yöneticiler de Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki göstermişti. Şampiyonluk umudunu koruyorun Fenerbahçe'ye Çakır'ın atanması da dikkat çekti.

METE KALKAVAN 1,5 YIL SONRA TRABZONSPOR MAÇI YÖNETECEK

Trabzonspor'un Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı ise Mete Kalkavan yönetecek. Bordo mavililer, Kalkavan yönetiminde son maçına 2019 yılında çıkmış ve sahasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalmıştı. Kalkavan DA, o maçtan bu yana 1,5 yıl sonra ilk kez Trabzonspor'a atanmış oldu.

"İNŞALLAH BİR DAHA GÖRMEYİZ"

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta da düdük çalan Halil Umut Meler, üst üste ikinci hafta Siyah-Beyazlılar'ın maçında görev alacak. Fenerbahçe derbisi sonrası Sergen Yalçın, Meler'in yönetimine tepki göstererek, "Halil Umut Meler ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hakem yönetiminden hiç memnun değiliz. Mümkünse inşallah bir daha Beşiktaş'ın maçlarında görmek istemiyoruz. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce de yönettiği maçlarımız oldu. Böyle enteresan şekilde maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse daha iyi olur." ifadelerini kullanmıştı. Yalçın'ın bu açıklamalarından 10 gün geçmeden Meler'in atanmasına sert yorumlar geldi.

"VİZYONSUZ SERDAR TATLI"

Eski hakem Ahmet Çakar da bu atamalara oldukça sert bir çıkış yaptı. Çakar, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Ahhh vizyonsuz Serdar Tatlı, aklın sıra Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a gider yapıyorsun. Aslında konuşacak çok şey var ama Pazar'ı bekle yeğenim" ifadelerini kullandı.

32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı

İşte 32. haftanın atamaları:

32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı

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Haber Yorumları (1)
GAZİ ARSLAN SELVİ: Oldu Sergen paşam başka bir isteğinde var mı.istersen senin maçlarına hep Mete Kalkavan ı verelim bedavadan maç al diye.insanda biraz düşünme olur bunlar istiyorlarki her maça Mete Kalkavan gelsin hep 3 puanları alalım yok öyle bir dünya bedavadan şampiyonluk yok.
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