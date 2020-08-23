32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı - 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı Kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, erkeklerde Mustafa Serenay birinci oldu İstanbul Boğaziçi'nde gerçekleşen ve Asya Kıtası'ndan başlayıp Avrupa Kıtası'nda sona eren 6.5 km'lik Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı.

- 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, erkeklerde Mustafa Serenay birinci oldu

İSTANBUL - İstanbul Boğaziçi'nde gerçekleşen ve Asya Kıtası'ndan başlayıp Avrupa Kıtası'nda sona eren 6.5 km'lik Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı. Yarışmada genel klasmanda kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, erkeklerde ise Mustafa Serenay birinci oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve bin 765 sporcunun katıldığı 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleşti. Korona virüs önlemleri altında yapılan yarış, Kanlıca'dan başladı ve Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erdi. Yarışmacılar sağlık önlemleri kapsamında 3 farklı tekneyle start noktasına taşındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun start vermesiyle başlayan yarışmada yüzücüler 6.5 km'lik parkur için suya girdi. Sahil güvenlik ekiplerinin yoğun önlemler aldığı yarışta Boğaz trafiği durduruldu. Yüzücülere birçok görevli deniz aracı da parkur boyunca eşlik etti. Yarışta genel klasmanda kadınlarda Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Saraç'ı 48 dakika 13 saniyelik derecesiyle Ilgın Çelik ve 48 dakika 46 saniyeyle Sudenaz Çakmak takip etti.

Erkeklerde ise 46 dakika 1 saniye ile Mustafa Serenay birinci oldu. 46 dakika 20 saniyelik derece elde eden Atahan Kireşçi ikinci, 47 dakika 31 saniyeyle de Atakan Malgil üçüncü oldu.

Kaynak: İHA