32. ANFAŞ Hotel Ekipman ve 28. ANFAŞ Food Product fuarları, Antalya'da açıldı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen 32. Hotel Ekipman ve 28. Food Product fuarları, Antalya'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

ANTALYA (AA) - Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen 32. Hotel Ekipman ve 28. Food Product fuarları, Antalya'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, turizm sektörünün oluşturduğu ticaret hacminin ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Uzun soluklu bir fuar gerçekleştirdiklerini anlatan Bıdı, salgın koşullarında da gerekli tüm tedbirleri alarak, fuarları ziyarete açtıklarını belirtti.

Her iki fuara 600'den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markanın katıldığını dile getiren Bıdı, "70 ülkeden ve 81 kentten 50 bini aşkın ziyaretçi bekliyoruz. Fuarlarla sektöre yaklaşık bir milyar dolarlık iş hacmi sağlamayı hedefliyoruz. Ev dışı tüketimde her zaman ülke genelinde ilk üç sırada yer alan ve dört mevsim ülkemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayan Antalya'da turizm sektörümüzü uluslararası pazarlarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Antalya, dünyanın tanıdığı kent"

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş de Antalya'nın sadece ülke genelinde değil, dünya çapında tanınan bir kent olduğunu söyledi. 160'dan fazla ülkeden insanların Antalya'ya geldiğini aktaran Ateş, "Herkes biliyor ki Antalya'daki tesislerimiz çok kaliteli ve nitelikli. Çok çok profesyoneller. Bu nedenle dünyanın her yerinden turist ağırlıyoruz." dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da böyle fuarların düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Fuarların 32 yıldır gerçekleştirildiğine dikkati çeken Atmaca, fuarları başarılı bir şekilde bu noktalara taşıyanlara teşekkür etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıkgöz de Antalya'nın turizmde, tarımda, ihracatta ve tüketimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Federasyon olarak da "Yerliyse yeriz, yerliyse kullanırız" sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Açıkgöz, yerli üretime ve tüketime büyük önem verdiklerini kaydetti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bu tür fuarların sektörlere ciddi katkılar sunduğunu bildirdi.

Fuarlar, 21 Ocak'a kadar açık kalacak.