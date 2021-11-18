300 genç beyin satrançta yarışıyor

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı ilan etmesi nedeniyle 2 gün sürecek satranç turnuvası düzenledi. Turnuvada 7-12 yaş aralığında 300 sporcu yarışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2021 yılını Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı ilan etmesi nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi ile birlikte 18-19 Kasım tarihlerinde satranç turnuvası düzenledi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi'nde gerçekleşen turnuvaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şube Başkanı Nurettin Erdoğan ve yaklaşık 300 sporcu ve aileleri katıldı.

"Akla ve bilime dayalı bir spor"

Turnuvanın Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran Veli ve Yunus Emre gibi değerlerin anılmasına vesile olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, turnuvaya katılan genç beyinlere başarılar diledi. Kocagöz, "Hayatları boyunca bilginin, bilimin, sabrın simgesi olmuş Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran-ı Veli ve Yunus Emre'nin torunları olarak satranç gibi yediden yetmişe herkesin katılabileceği, tamamen akla ve bilime dayalı bir sporun yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz" dedi.

"Dereceye girenlere hediye"

Toplam beş 5 kategoride yapılan turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verilecek. Turnuvada birinciye bisiklet, ikinci olan sporculara akıllı bileklik, üçüncülere scooter ile birlikte kupa ve madalya verilecek. Yarışmalarda dört ve beşinci olan sporculara ise madalya verilecek. Satranç turnuvasına katılmak isteyen sporcular Antalya TSF internet sitesi adresinden kayıt ve başvurularını yapabilecek. 2 gün sürecek turnuvaya 7-12 yaş ve serbest kategoride yaklaşık 300 kişi katılıyor. - ANTALYA