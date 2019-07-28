30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali

30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen "30'uncu Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahne aldı.

30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen "30'uncu Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahne aldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranları Akbayram'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, izleyenleri coşturdu.

Akbayram, başta "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aldırma Gönül" ve "Gittin Gideli" olmak üzere birçok şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.
Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Akbayram'a Devrek Bastonu hediye etti.

Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Kaynak: AA
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