30 Temmuz - 4 Ağustos 2025 KOOP Market indirimli ürünler! Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel indirimli ürünler neler?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği 30 Temmuz - 4 Ağustos 2025 KOOP Market indirimli ürünler listesi için geri sayım başladı. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin yeni haftalık kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

"Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel indirimli ürünler neler, hangi ürünler indirime girecek?" sorusu öne çıkıyor. Süt ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar onlarca kalemde indirim bekleniyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel indirimli ürünler neler, hangi ürünler indirime girecek? İşte indirimdeki ürünler...

30 Temmuz - 4 Ağustos 2025 KOOP Market indirimli ürünler! Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel indirimli ürünler neler?

30 Temmuz - 4 Ağustos 2025 KOOP Market indirimli ürünler! Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel indirimli ürünler neler?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı
Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada

Rusya'yı sallayan 8.8'lik deprem kamerada! Yıkım 1 saniye sürdü
Hawaii 1952'deki felaketin yeniden yaşanmasından korkuyor! OHAL ilan edildi

73 yıl sonra aynı felaketi yaşanabilir! OHAL ilan edildi
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor

"Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti

Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.