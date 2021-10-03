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30. Alanya Triatlon Yarışları sona erdi

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
30. Alanya Triatlon Yarışları sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 30. Alanya Triatlon Yarışları, 3 kategorideki mücadelelerle tamamlandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 30. Alanya Triatlon Yarışları, 3 kategorideki mücadelelerle tamamlandı.

Galip Dere Plajı'nda başlayan organizasyonda yaş grupları yarışı, 30. yıla özel nostalji triatlonu ve karma bayrak yarışları gerçekleştirildi.

Yaş grupları yarışını kadınlar 20-24 yaşta Ayşa Küçükakça, 25-29 yaşta Tuğçe Karakaya, 30-34 yaşta Çiğdem Tütüncü, 35-39 yaşta İrem Görmüş, 40-44 yaşta Pınar Arpınar Avşar, 45-49 yaşta Nilgün Kama ve 50-54 yaşta Tülay Tez kazandı.

Erkeklerde ise 15-19 yaşta Gergö Dobi, 20-24 yaşta Andrey Selim Saçan, 25-29 yaşta Metin Akbaba, 30-34 yaşta Barış İlhan, 35-39 yaşta Mert Onaran, 40-44 yaşta Oleg Astanin, 45-49 yaşta Kutluhan Özkunt, 50-54 yaşta Kerem Ömer Erten, 55-59 yaşta Cevdet Alyılmaz, 60-64 yaşta Birol Toraman, 65-69 yaşta Erhan Turan, 70-74 yaşta Ali Bıdı birinci tamamladı.

34 takımın yarıştığı karma bayrak yarışında ise Romina Nadas, Zolin Hobor, Lili Dobi, Kolos Trungel-Nagy'den oluşan Macaristan birinci, Sara Crociani, Miguel Espuna Larramona, Rachele Laschi ve Fiorenzo Angelini'nin yer aldığı İtalya ikinci, Inna Sysoeva, Karpeev Dmitrii, Daria Zakharova, Mineer Roman'ın bulunduğu Rusya üçüncü oldu.

30. yıla özel nostalji triatlonunda ise Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu biri kadın olmak üzere 21 sporcu yarıştı. Yarışın bisiklet parkurunda sporculara Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de eşlik etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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