3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Haberler | Spor

- 3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Bisiklet Ali Hüryılmaz İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen "3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Etkinliği" çok sayıda bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

- 3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Bisiklet Ali Hüryılmaz İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen "3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Etkinliği" çok sayıda bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. 10 kategoride 300 sporcunun yarıştığı etkinlikte, Genç Erkek-Kadın, Master Kadın-Erkek, Büyük Kadın-Erkek, Büyükler ve Gençler kategorisinde yarışan bisikletçiler kıyasıya mücadele verdi.

Organizasyona Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Federasyon İl Temsilcisi Ali Rıza Emre, Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü Başkanı Hasan Terzi, Dünya Olimpiyat Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Olimpiyat Birliği Başkanı Alper Kasapoğlu, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü Başkanı Ziya Beşparmak katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Büyükçekmece Spor Akademisi Bisiklet Kulübü ve Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Spor Kulübü ile 3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı için pedal çevirdi. Bu vesileyle Türkiye bisiklet sporunun öncüsü Ali Hüryılmaz adına Başkan Akgün de yarışmacılarla beraber şeref turu attı. Ayrıca her kategoride ilk 5 girenlere plaket ve para ödülü verildi.

"Büyükçekmece'de bisikleti ulaşım vasıtası yapmak"

Büyükçemece'de ileri ki zamanlarda özel bisiklet yollarının yapılacağını açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çok fazla spor çeşitliliği var. Bunlardan bir tanesi de bisiklet. Bisiklet sporuyla ilgili 3 spor kulübümüz var. Bugün federasyonla birlikte Büyükçekmece'de 3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Kriteryum Bisiklet Yarışları yapılıyor. Bundan sonraki hedefimiz de Büyükçekmece ilçesinde bisikleti önce ulaşım vasıtası yapmak. Daha sonra da uluslararası bisiklet yarışlarının sahnelendiği bir ilçe olarak dünyaya duyurmak istiyoruz. Büyükçekmece gölünün etrafında 32 kilometrelik bisiklet ve ayrıca da her türlü sporun yapılabileceği bir parkur yapıyoruz. Bisiklet yarışlarının uluslararası boyutta çok estetik bir alanda yapılmasında zemin hazırlıyoruz. 16 kilometre Büyükçekmece Koyu'nun etrafında olmak üzere 50 kilometre bisiklet sürüşünü çok keyifle yapacağımız parkura sahip olacağız. Büyükçekmece yollarında ileri ki zamanda özel bisiklet yollarını da görmüş olacaksınız. Bugünkü yarış bizi bu işi yapmaya daha çok teşvik ediyor" dedi.

Sonuçlar

Yarışmada genç erkeklerde Muhammed Yunus Demir, büyük erkeklerde Kaan Soylu Özkalbim, büyük kadınlarda Keziban Koyun, master 35 kategorisinde ise Yunus Özdemir birinci oldu.

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti

3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Kylie Jenner
Spor Max Meyer Sergen Yalçın Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Ferhan Şensoy Kazım Karabekir Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:40:21. #1.12#