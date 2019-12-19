3. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı

19.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:18

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, ekonomik kalkınma açısından Türkiye'den daha fazla destek beklediklerini söyledi.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 3. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde başladı.

Maruf, etkinlikteki konuşmasında, zirvenin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştireceğini düşündüğünü aktardı.

Siyasi ilişkilerin iyi olmasının, ticari ilişkileri de iyi yönde etkileyeceğini kaydeden Maruf, şöyle konuştu:

"Mersin'de çok güzel şekilde karşılandık. Ticari görüşmeler çok olumlu geçti. Daha önce de Erbil'de iş insanlarını bir araya getiren bu zirve, önemli bir etkinliktir. Türkiye, her zaman zor durumda olan insanlara sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Özellikle de DEAŞ terör örgütünün, 2014 yılındaki Musul, Erbil, Kerkük üzerindeki tehdidi, baskılarından sonra orada birçok insanımız zorla göçe maruz kalmıştı. Bu herkesin malumudur. Sadece Türkiye Cumhuriyeti oradaki insanlara, hiçbir ayrım yapmadan Kürt, Türkmen, Hristiyan, bütün etnik gruplarına sahip çıkmıştır. O yüzden biz, ekonomik kalkınma açısından Türkiye'den daha fazla destek bekliyoruz. Bu bölgede yaşayan insanlar olarak kültürümüz, dinimiz, varlığımız ortaktır. O yüzden iş birliği, önemli bir faktördür."

Mersin Valisi Ali İhsan Su da iki ülkeden iş insanlarının buluştuğu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bu birlikteliğin, görüşmelerin mevcut ticari imkanları, hacimleri çok daha ileri noktalara taşıyacağını ifade eden Su, Türkiye ile Irak arasında güçlü bir ticaret ilişkisinin olduğunu kaydetti.

Vali Su, "2018 yılında Irak ile ticaret hacmimiz yaklaşık 10 milyar dolar. İnşallah bunu arttırmak için hep beraber seferber olacağız." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcan Kış, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve iki ülkeden çok sayıda ticaret insanının katıldığı zirvede gün boyunca çeşitli sunumlar yapılacak ve paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA