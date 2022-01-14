3 tekerlekli motosikletle 7 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

AKSARAY'da, 7 kişinin 3 tekerlekli motosiklete binerek, yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Coğlaki Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 3 tekerlekli motosikletle yolculuğu yer aldı. Motosikletteki sürücünün, yanındaki 1 ve kasasındaki 5 kişi ile yolculuk yapması dikkat çekti. Çevredekilere aldırmayan motosikletteki 7 kişi, tehlikeli yolculuğa devam edip, bir süre sonra gözden kayboldu.