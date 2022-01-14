3 tekerlekli motosikletle 7 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 tekerlekli motosikletle 7 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

3 tekerlekli motosikletle 7 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, 7 kişinin 3 tekerlekli motosiklete binerek, yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AKSARAY'da, 7 kişinin 3 tekerlekli motosiklete binerek, yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Coğlaki Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 3 tekerlekli motosikletle yolculuğu yer aldı. Motosikletteki sürücünün, yanındaki 1 ve kasasındaki 5 kişi ile yolculuk yapması dikkat çekti. Çevredekilere aldırmayan motosikletteki 7 kişi, tehlikeli yolculuğa devam edip, bir süre sonra gözden kayboldu.


3 tekerlekli motosikletle 7 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

3 tekerlekli motosikletle 7 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title