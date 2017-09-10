Kahramanmaraş'ta düzenlenen 3. Şeref Eroğlu Kısa Şalvar Güreş Festivali başladı.



Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, 7 ilden 356 sporcu katıldı.



Festivalin açılışında konuşan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, unutulmaya yüz tutan ata sporlarının tekrar gençler tarafından benimsenmesi adına önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Gençlerin Amerikan dizileri izlemek yerine ata sporları yapmalarını amaçladıkları ifade eden Hopur, şunları kaydetti:



"3 bin yıllık tarihe sahip olan geleneksel sporlarımız rahvan, atlı okçuluk, cirit, aba güreşi ve şalvar güreşi unutulmaya başlamıştı. Etnospor Konfederasyonu çatısı altında geleneksel sporlarımızı gün yüzüne çıkarıp, gençlerimizin bundan sonra Amerikan dizileriyle değil, ata binerek, alana çıkıp güreş tutarak büyümesini istedik."



Adına düzenlenen şampiyonaya katılan eski milli güreşçi Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş'ın güreşte önemli yeri bulunduğunu anlatarak, "Bugün burada Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile düzenlemiş olduğumuz Kısa Şalvar Güreşlerinde derece alan sporcularımız, inşallah ileride dünya ve olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanırlar." diye konuştu.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da spor faaliyetleri anlamında kendilerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.



Güreşçilerin kispet yerine kısa şalvar giydikleri müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu. Festival, başpehlivanlık müsabakasıyla sona erecek.



Festivali Dulkadiroğlu Kaymakamı Mehmet Türköz ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Özdemir ile bazı güreşçiler de izledi.