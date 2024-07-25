Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Operasyon
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenledi. Kilimli ilçesinde tespit edilen 4 maden ocağında çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kilimli ilçesinde 2'si sahipli ve 2'si sahipsiz olmak üzere 4 maden ocağı tespit edildi.
Maden ocaklarında, 120 metre ray, 2 adet vagon, 1 adet vinç, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet el arabası ile 9 ton kömür, ele geçirildi.
Maden ocakları TTK ekiplerince kapatılırken orman sınırları içerisinde olduğundan ele geçirilen malzemeler Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK