Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta market tartışmasında müdür yardımcısına idari tahkikat

Güncelleme:

Zonguldak'ta bir markette çıkan tartışmaya müdür yardımcısı da dahil oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısı hakkında idari tahkikat başlattı.

Zonguldak'ta babası ile bir markette görevli kasiyer arasında çıkan tartışmaya dahil olarak "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diyen, polis memurlarına da "Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyen müdür yardımcısı hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari tahkikat başlatıldı.

Dün Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir zincir markette iddiaya göre K.D. ile markette kasiyer olarak görevli Ö.B. arasında etiket ile kasa fiyatının farklı olduğu gerekçesiyle tartışma başladı. Tartışmaya K.D.'nin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olan oğlu Onur D. de müdahil olunca tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olay yerine gelerek taraflarla görüştü. Polisin K.D. ve Ö.B. ile görüştüğü sırada araya giren Onur D., polis ekiplerine "Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Amatör kameraya yansıyan olayda Onur D., bu kez de Ö.B.'yi kast ederek "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi" diye bağırmaya başladı.

Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Onur D., Ö.B.'den özür dileyip şeker hastası olduğunu ve bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi. Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Onur D. hakkında idari tahkikat başlattığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü Zonguldak Hukuk 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA HATAY'DA DEPREM | Hatay'da deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Hatay Samandağ depreminin büyüklüğü ne? KARABÜK İFTAR VAKTİ | Karabük'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AĞRI İFTAR VAKTİ | Ağrı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ISPARTA İFTAR VAKTİ | Isparta'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Melsum Erdost kimdir? Melsum Erdost kaç yaşında, şarkıları neler? IĞDIR İFTAR VAKTİ | Iğdır'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Murat kaç yaşında? HAKKARİ İFTAR VAKTİ | Hakkari'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ | Gümüşhane'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Mart bu akşam hangi maçlar var? Bugün maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? GİRESUN İFTAR VAKTİ | Giresun'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih-Lazio maçı şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title