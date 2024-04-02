Zonguldak'ta kaza yapan minibüsün yanında binlerce arı kovanından çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı. Minibüsün içinde yüklü olan kovanların yola saçılmasıyla binlerce arı kovanından çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Mollabey köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen minibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken 10 kovan kovan yola saçıldı.

Parçalanan kovanlarda bulunan arılar dışarı çıktı. Arıların serbest kalması nedeniyle kimse kaza yerine yaklaşamadı.

Kaza yerine arıcıların kullandığı özel kıyafetlerden giyen kovan sahibi arı kovanlarını ve petekleri toplayarak başka araca götürüldü. Arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. - ZONGULDAK