Zonguldak'ta 40 Milyon Liralık Lüks Yat 15 Dakikada Battı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize indirilen 40 milyon liralık lüks yat, 15 dakika içinde alabora olup battı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beş gün önce 40 milyon liralık lüks yat, denize indirildikten 15 dakika sonra battı. Yatı kıyıya çıkarma çalışmaları ise iş makineleri ve tekneler ile sürüyor.

Olay, 3 Eylül günü Karadeniz Ereğli ilçesi Gülüç beldesindeki limanda yaşandı. 40 milyon lira değerindeki lüks yat, tersanedeki bir yıllık inşa aşamasının ardından denize indirildi. Lüks yat, 15 dakika sonra alabora olup battı. İçerisinde mahsur kalanlar ise olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Batan yat için başlatılan kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yatı sudan çıkartmak için bölgeye dalgıçlar sevk edildi.

Halatlar yardımıyla sudan çıkartılan yat, yaklaşık 200 metre mesafeden tersanenin önüne taşındı. İş makineleri ve teknelerle müdahale edilerek yatı karaya çıkartma çalışmaları sürüyor.

Öte andan yatın batma nedeniyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

