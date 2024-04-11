Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bayram denetimleri yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve yunus ekipleri tarafından bayram denetimleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 31 bin 852 lira ceza uygulandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 1 ehliyetsiz sürücü, 1 cep telefonu kullanan sürücü, 2 yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye, 3 adet cam filmli araç kullanan sürücüye, halk otobüsüne e teknik belge eksikliği maddelerden işlem yapıldı.

Denetimde 12 araç sürücüsüne toplamda 31 bin 852 lira trafik idari para cezası uygulandı. Alınan tedbirler çerçevesinde Karadeniz Ereğli terminalinden çıkış yapacak olan şehirlerarası otobüslerde, yolcuların emniyet kemeri kullanması, şoförlerin trafik kurallarına uymaları yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri otobüs içerisinde uyarılarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sefere çıkacak olan araç ve sürücülerin evrakları, sürüş bilgilerini kaydeden takograf bilgileri kontrol ederek, evraklarda eksiği olan araçlara ve ihlali olan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK