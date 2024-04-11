Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bayram denetimleri yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve yunus ekipleri tarafından bayram denetimleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 31 bin 852 lira ceza uygulandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 1 ehliyetsiz sürücü, 1 cep telefonu kullanan sürücü, 2 yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye, 3 adet cam filmli araç kullanan sürücüye, halk otobüsüne e teknik belge eksikliği maddelerden işlem yapıldı.

Denetimde 12 araç sürücüsüne toplamda 31 bin 852 lira trafik idari para cezası uygulandı. Alınan tedbirler çerçevesinde Karadeniz Ereğli terminalinden çıkış yapacak olan şehirlerarası otobüslerde, yolcuların emniyet kemeri kullanması, şoförlerin trafik kurallarına uymaları yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri otobüs içerisinde uyarılarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sefere çıkacak olan araç ve sürücülerin evrakları, sürüş bilgilerini kaydeden takograf bilgileri kontrol ederek, evraklarda eksiği olan araçlara ve ihlali olan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar! Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı! 11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bayramda noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, hangi noter açık? ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak? AVM'LER AÇIK MI? Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? 10-11-12 Nisan AVM saatleri! BAYRAMDA HGS GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda HGS geçişleri paralı mı, kaç TL? BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Ramazan bayramında ŞOK, A101, BİM, Migros ne zaman açılacak? BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda metro, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 11 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yerleşme kanaması ve adet kanaması arasındaki farklar! Yerleşme kanaması ne kadar sürer, nasıl olur, belirtileri neler? Bu belirtiler varsa doktorunuzu arayın! DÜŞÜK BELİRTİLERİ neler? Düşük tehlikesi nasıl anlaşılır? ŞEVVAL AYI NE ZAMAN? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan ile Özel'in telefon konuşması detayları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title