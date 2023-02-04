Zeytin hırsızı jandarmadan kaçamadı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2 mahallede zeytin hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli jandarmadan kaçamadı. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2 mahallede zeytin hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli jandarmadan kaçamadı. Olay, Yenipazar ilçesi Karacaören ve Eğridere Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 mahallede bulunan bahçelerden zeytin hırsızlığı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerinde incelemeler gerçekleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin A.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, zeytin hırsızını kıskıvrak yakaladı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yenipazar Aydın 3. Sayfa Haberler

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