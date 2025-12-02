Haberler

Yunanistan'daki çiftçi eylemi İpsala Sınır Kapısı'nı kapattı

Yunanistan'daki çiftçi eylemi İpsala Sınır Kapısı'nı kapattı
Güncelleme:
Yunanistan'da çiftçilerin artan üretim maliyetleri ve düşük alım fiyatlarına karşı başlattığı protestolar, Edirne İpsala Sınır Kapısı'ndaki Kipi Sınır Kapısı'nda geçişlerin durmasına sebep oldu. Çiftçiler, traktörleriyle yolu kapatarak eylem düzenledi ve saatlerdir geçiş yapılamıyor.

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısı'nda Yunanlı çiftçilerin traktörlerle yaptığı eylem sebebiyle geçişler durdu.

Yunanistan'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına, artan üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına karşı başlattığı protesto, Türkiye sınırını da etkiledi. İpsala Gümrük Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nda toplanan çiftçiler, akşam saatlerinde traktörleriyle yolu kapatarak geçişlere tamamen engel oldu.

Saat 19.00'dan beri geçiş yapılamıyor

Saat 19.00'dan bu yana iki ülke arasındaki sınır kapısından geçiş sağlanamadığı belirtildi. Eylemin başlamasıyla birlikte sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen vatandaşlar ve ticari araçlar beklemeye alınırken, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmek isteyenler de kapıdan çıkış yapamadı.

Alternatif kapılara yönlendirme

Yetkililer, sürücülere Pazarkule-Kastanies ve diğer alternatif sınır kapılarını kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak Yunanistan genelinde çiftçilerin zaman zaman farklı noktalarda da benzer eylemler düzenlediği, bu sebeple alternatif güzergahlarda da yoğunluk yaşanabileceği ifade edildi.

Çiftçiler; akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerinde alım fiyatlarının artırılması gibi taleplerini yineliyor. Eylemin ne zaman sona ereceğine ilişkin Yunan makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
