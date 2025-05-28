Yozgat'ın Süslü Şoförü: Musa Ünsal'ın Ödüllü Başarısı

Yozgat'ta halk otobüsü şoförlüğü yapan Musa Ünsal, kendine has tarzı ve otobüsü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Halk arasında 'Süslü' lakabıyla bilinen şoför, aynı zamanda ödüllü şoför olarak biliniyor.

Genç yaşlarında abisinden görerek heves ettiği şoförlük mesleğini 33 yıldır sürdüren Musa Ünsal, farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Çok sevdiği işi için her özenle seçtiği kıyafetleri giyen Ünsal, tarzını otobüsüne de yansıtıyor. Otobüsünü pelüş oyuncakların yanı sıra yolcuların ihtiyaç duyabileceği ıslak mendil, peçete, toka, eşarp iğnesi, yara bandı gibi eşyalarla donatan Musa Ünsal, müşterilerinden tam not alıyor. Meslektaşları ve vatandaşlar tarafından 'Süslü' veya 'Sosyete' lakabı söylenen Ünsal, meslektaşlarına örnek oluyor.

"Otobüs bizim evden temiz' diyen bile oluyor"

İşine gösterdiği özenin karşılıksız kalmadığını söyleyen Ünsal, "Yolculara karşı davranış ve kılık kıyafetimden dolayı 2017 yılında 'Yılın Örnek Şoförü' seçildim. Şoförler Odası Cemiyeti ve Emniyet Müdürlüğü bana bu ödülü verdi. Aracımın süslemelerini ise yolcular çok beğeniyor. Ben de böyle olmasını çok seviyorum. Birkaç kez sökülse de yeniden taktım. Yolcular çok nostaljik buluyor. 'Otobüs bizim evden temiz' diyen bile oluyor bazen. Yerde halımız var. Onu da temiz tutuyorum. 'Arabanız böyle, eviniz nasıl?' diyenler de oluyor. Evde hanımın işlerine karışmam ama otobüs beni temsil ediyor" dedi.

"Otobüsümüzde çöp kutusu da var, kimse çöpünü dışarı atmamalı"

Bir yolcunun ihtiyaç duyabileceği pek çok şeyi bulunduran Ünsal, "Otobüsümüzde ıslak mendil, peçete, toka, eşarp iğnesi, yara bandı bulunduruyorum. Çöp kutuları da var. Bazen yolcular çöplerini camdan dışarı atıyor. Ben hemen uyarıyorum. Otobüste çöp kutusu olduğunu söylüyorum. Zaten otobüsümü de günlük temizliyorum" diye konuştu.

"Musa Ağabeyime 'Süslü' veya 'Sosyete' derler"

Kentte şoförlük yapan Umut Türkyılmaz ise, "Musa Ağabeyime 'Süslü' veya 'Sosyete' derler. Ağabeyim gördüğünüz gibi şık. Buranın sevilen simalarından. Arabası da temiz, oyuncaklı, halısı da var. Aynı evi gibi. Evinden daha temiz bakıyor aracına. Yozgat'ın sevilen simalarından" şeklinde konuştu.

Musa Ünsal'ın otobüsünde yolculuk yapan Ali Dönmez, "Musa beyi kaptanlığından, şoförlüğünden tanıyorum. Arabası da bakımlı, girdiğin zaman huzur buluyorsun. Sevdiğimiz bir insan, davranışlarıyla örnek birisi" şeklinde konuştu. - YOZGAT