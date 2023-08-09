Yer yine Esenyurt! Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı
3. Sayfa Haberleri
Yaşanan olaylar nedeniyle son dönemde gündemden düşmeyen İstanbul'un Esenyurt ilçesi bu kez bir taciz iddiasıyla karıştı. Yaşlı bir adamın spor parkında dolaşan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırırken, öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi. Zırhlı polis araçları olaya müdahale etti.
Esenyurt Spor Parkı'nda yaşlı bir adamın, yürüyüş yapan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi karıştırdı. Olayın duyulmasının ardından öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi.
BÖLGEYE ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLDİ
Olaya polis ekipleri müdahale ederken bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen tansiyon bir an olsun düşmezken, kalabalık grup yaşlı adamı linç etmek için araca ulaşmaya çalıştı.
SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI
Esenyurt'ta dün gece yaşananlara dair farklı görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.