Yer yine Esenyurt! Yaşlı adamın hamile kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Yaşanan olaylar nedeniyle son dönemde gündemden düşmeyen İstanbul'un Esenyurt ilçesi bu kez bir taciz iddiasıyla karıştı. Yaşlı bir adamın spor parkında dolaşan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırırken, öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi. Zırhlı polis araçları olaya müdahale etti.