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Yıldırım Yılmaz, SEMDER'in 5.kez Başkanı Seçildi

Yıldırım Yılmaz, SEMDER'in 5.kez Başkanı Seçildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde SEMDER'in 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve Yıldırım Yılmaz, 5. kez başkanlık görevine seçildi. Yılmaz, üyelerine teşekkür ederek, emlakçıların menfaatleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SEMDER olan Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği'nde mevcut başkan Yıldırım Yılmaz, 5.kez başkan seçildi.

2005 yılında kurulan ve 127 üyesi bulunan SEMDER, 11. Olağan Genel Kurulunu Hazerfan Parkında gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını Celal Cin yaparken, tek liste ile gidilen seçimlerde Yıldırım Yılmaz, 5.kez SEMDER'in başkanı seçildi.

Üyelere yaptığı hizmetin karşılığını tekrar başkan seçilerek gördüğünü anlatan Dernek Başkanı Yıldırım Yılmaz, gösterdikleri ilgiden dolayı üyelere teşekkür etti. Üyelerin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya ilk günkü aşkla devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz "Emlakçılar derneğimizde kongremizi tamamladık, ilk günkü gibi bana güvenip destek veren esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım Yılmaz başkanlığındaki SEMDER yönetimi Erdal Kurt, Tülin Şeyhun, Hakan Akyol, Ali Gök, Orçun Üçer ve Oktay Yılmaz'dan oluşurken, denetim kurulu ise Abidin Aksoy, Uğur Yapak ve Temel Ulaş'tan oluştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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