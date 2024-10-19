Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

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Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.