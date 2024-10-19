Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
22 kişinin tutuklu olduğu 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında adı geçen hastanelerden biri olan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.
Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.
Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:
- Akabe Sağlık Tesisleri
- Doğamed Sağlık Hizmetleri
- Ekip Sağlık Hizmetleri
- Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
- Medilife Sağlık Hizmetleri
- Özel Avcılar Hospital Hastanesi
- Özel Avrupa Şafak Hastanesi
- Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
- Özel Doğa Hospital
- Özel İstanbul Şafak Hastanesi
- Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
- Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
- Silivri Kolan Hastanesi
- Yonca Sağlık Hizmetleri
- Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
- GMZ Sağlık Hizmetleri
- Özel Reyap İstanbul Hastanesi
- Özel TRG Hospitalist Hastanesi
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.
Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. 4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.
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