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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 13 Hastane ve 3 Şirkete Kayyum Atandı

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İstanbul'da faaliyet gösteren ve bebeklerin hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlanmasına neden olan yenidoğan çetesine yönelik soruşturmada 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı. TMSF, kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için yeni yöneticileri görevlendirdi.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine yönelik devam eden soruşturmada 13 hastaneye ve 3 şirkete kayyum atandı.

İstanbul'da bebekleri kendi anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi yöneticisi ve üyelerinin mal varlığına el konuldu. 13 hastane ve 3 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak görevlendirildi.

Konu ile ilgili TMSF'den yapılan açıklamada, "Güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticileri görevlendirilmiştir. Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir. Güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticileri görevlendirilmiştir. Atanan tecrübeli ekipler, hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başlamıştır. Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış ve kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki "Kayyım Olunan Şirketler" listesine eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında 13 Hastane ve 3 Şirkete Kayyum Atandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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