Yaslandığı pencerenin camıyla beraber ikinci kattan düştü Adıyaman'da 5 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencerenin camıyla birlikte 2. kattan halasının üzerine düştü. Adıyaman'da 5 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencerenin camıyla birlikte 2. kattan halasının üzerine düştü. Olay neticesinde çocuk ağır yaralanırken, halası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1910 Sokak içerisinde bulunan 2 katlı evin ikinci katında ikamet eden 5 yaşındaki Ali Polat, odanın pencere camına yaslandı. Küçük çocuk, yaslandığı pencere camıyla birlikte ikametin yan kısmında oturan Songül Polat'ın üzerine düştü. Çocuk ağır yaralanırken, halası Songül Polat olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ali Polat ile halası Songül Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Songül Polat Ali Polat Adıyaman Çocuk 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yaslandığı pencerenin camıyla beraber ikinci kattan düştü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.