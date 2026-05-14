Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 128 gözaltı

Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. Kütahyalı'nın İstanbul'dan Adana'ya getirileceği öğrenildi. - ADANA

