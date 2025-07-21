Evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök, toprağa verildi

Evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök, toprağa verildi
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Evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök, toprağa verildi
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İstanbul'daki evinde ölü bulunan yarış spikeri Esen Gök, memleketi Aydın'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. 39 yaşındaki Gök'ün cansız bedeni, arkadaşları tarafından bulunarak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde kılınan namazın ardından defnedildi.

İstanbul'daki evinde ölü olarak bulunan yarış spikeri Esen Gök, memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Osmaniye Mahallesi Fildamı Sokağı'nda bir sitede ikamet eden Türkiye'nin ilk kadın yarış spikerlerinden 39 yaşındaki Esen Gök'ten 2 gündür haber alamayan arkadaşları, Gök'ün evine geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifeti ile girdikleri evde genç spiker Gök'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Gök'ün ölüm haberini alan arkadaşları ve ailesi yasa boğuldu.

Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan spikerin cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi Yavuz Selim Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gök'ün cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Esen Gök'ün ailesi ve yakınları katılırken, genç spiker annesi Şadiye ve babası Yusuf Gök taziyeleri kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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