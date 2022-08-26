Yardım için yanaştı, kapkaç yöntemiyle telefonunu çaldı Kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıyan şahıs tutuklandı Gaziantep'te, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan şüpheli şahıs önce yakalandı sonra da tutuklandı.

Yardım için yanaştı, kapkaç yöntemiyle telefonunu çaldı

Kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıyan şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan şüpheli şahıs önce yakalandı sonra da tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışmaya yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, yardım etmek için yanaştığı bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yapmak suretiyle çalan A.K. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan A.K. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.