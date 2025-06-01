Yalova'da Yasa Dışı Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 1350 Paket Ele Geçirildi

Yalova'da Yasa Dışı Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 1350 Paket Ele Geçirildi
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Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Ro-Ro Terminali'nde bir tırda yapılacak olan yasa dışı sigara kaçakçılığı engellendi. Tırda yapılan aramada 1350 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Ro-Ro Terminali'nde bir tırda yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen bin 350 paket sigara ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro Gümrük Limanı'ndan tırla yasa dışı yollardan yurt dışına sigara çıkarılacağı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal girişinde tırı durdurularak arama gerçekleştirdi.

Aramada dorsenin altına gizlenmiş vaziyette bin 350 paket çeşitli markalarda sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Z.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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