Haberler

Yalova'da film gibi kuyumcu soygunu

Yalova'da film gibi kuyumcu soygunu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da bir kuyumcudan kepenk kumandasını kopyalayarak giren hırsızlar, 90 saniyede yaklaşık 1,5 kilo altın çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışmalara başladı.

Yalova'da kepenk kumandasını kopyalayıp girdikleri kuyumcuda 90 saniyede yaklaşık 1,5 kilo atını çalan hırsızların soygun anları kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, sabah 5.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki kuyumcuda meydana geldi. İş yerinin önünü otomobille gelen şüpheliler daha önce kopyaladıkları kumandayla önce kepenkleri açtı ardından da camı kırıp dükkana girdi. Dükkanda tezgahtaki yaklaşık 1-1,5 kilo altını çalan 4 şüphelinin iş yerine girip çıkmaları yaklaşık 90 saniye sürdü. Şüpheliler daha sonra otomobille bölgeden kaçtı.

Soygun aynı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Polis soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan iş yeri sahibi Ahmet Demirhan, alarmın çalması üzerine dükkana gittiklerini belirterek, "Şu anda hasar tespit yapmadık. Daha ne kadar aldıkları belli değil. Polisteyken bizim düşündüğümüz herhalde kumandamızın kopyası yapılmış. Normalde bizim sabah gelip dükkanı açtığımız gibi gelip kumanda ile dükkanı açıyorlar. Kapının camını kırıp, içeri girip kasayı açmıyorlar, tezgahın üzerindeki altınları alıyorlar. Adet olarak söyleyemem ama kabaca 1-1,5 bir buçuk kilo arasında altını alıyorlar. Dükkana giren 4 kişi, araçta da 2 kişi olmak üzere toplam 6 kişilermiş" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler

Muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamedeki ifadeler dikkat çekti! İşte Murat Övüç için istenen ceza
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü

Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İlk görüntüler geldi