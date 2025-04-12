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Yalova'da Karaya Oturan Dev Enerji Gemisi Kurtarıldı

Yalova'da Karaya Oturan Dev Enerji Gemisi Kurtarıldı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde karaya oturan 289 metre uzunluğundaki PS Orhan Ali Khan isimli enerji gemisi, lodosun etkisiyle kendi kendine kurtularak güvenli bir alana intikal etti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi kıyısında karaya oturan dev enerji gemisi lodosun etkili olmasıyla kurtarıldı.

11 Nisan saat 02.00 sıralarında Yalova Demir Sahası'ndan sürüklenen 289 metre uzunluğundaki PS Orhan Ali Khan isimli enerji gemisi karaya oturmuştu. Geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma başlatmıştı. Dün akşam saatlerinde gemi rüzgarın lodos (güneyden) olarak esmesiyle kendi imkanları ile bulunduğu mevkiden kurtularak güvenli alana intikal etti.

Gemide herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. - YALOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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