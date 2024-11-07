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Yalova'da Kadın Girişimci Vahşice Öldürüldü, Zanlılar İran'a Kaçtı

Yalova'da Kadın Girişimci Vahşice Öldürüldü, Zanlılar İran'a Kaçtı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, evinde çalışanları tarafından öldürülen kadın girişimci Canan Cerit'in katil zanlıları 265 bin lira değerinde altın çaldı. Zanlıların İran'a kaçtığı ve iade işlemleri için resmi yazışmaların yapıldığı belirtildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde evinde 3 çalışanı tarafından vahşice öldürülen kadın girişimci Canan Cerit'in katil zanlılarının evden 265 bin lira değerinde altın çaldığı ortaya çıktı. İran'a kaçtıkları belirlenen ve kırmızı bültenle aranan zanlıların iadesi için başvurularının da yapıldığı öğrenildi.

Yalova'da 24 Ekim'de yaşanan olayda, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'taki bir binanın ikinci katında oturan Canan Cerit (55), evinde 2'si karı koca 3 İran uyruklu çalışanı tarafından vahşice öldürüldü. Polis, kadın girişimciyi evinde el ve ayaklarından domuz bağıyla bağlı halde ölü buldu.

Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zanlıların cinayeti işledikten sonra evdeki altınları aldığı ve bunları 265 bin liraya bozdurduğu belirlendi. Ardından 3 şüphelinin İran'a kaçtığı tespit edildi.

Öte yandan kırmızı bültenle aranan katillerin iadesi için İran ile resmi yazışmaların da yapıldığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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