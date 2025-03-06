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Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi

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Yalova'da zabıta tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda bir dilencinin üzerinden 164 bin TL çıktı. Dilencinin paralarını 6 zabıta personeli ancak sayabildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M. P. isimli şahsa yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, dilenciyi yakalayarak Zabıta Karakolu'na götürdü.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

Burada yapılan üst aramasında, dilencinin üzerinden tam 164 bin 125 TL, döviz olarak da 10 Euro ve 5 dolar çıktı. Paraların sayılmasında 6 zabıta personeli görev aldı.

Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi

PARALARA EL KONULDU

M.P.'nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili olarak yasal işlem başlatıldı ve paralar tutanakla zabıta tarafından el konuldu.

Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi

Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi

Dilencinin üzerinden servet çıktı, 6 zabıta ancak sayabildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yuh,kaç günde toplamış onu 1 günde değildir ellaam

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Haber YorumlarıKimesterseni:

sermaye gitti :))))

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