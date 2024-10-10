Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de ilk kez yayınlamaya başladığı taklit-tağşiş ürünler listesinde, aralarında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf da olmak üzere birçok işletmede domuz etinin kullanıldığı ortaya çıktı.

SIRRA KADEM BASMIŞTI

Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine de dahil ettiği Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise haberlerin ortaya çıkması sonrasında adeta sırra kadem basmıştı.

"BENİM SİYASİ GÜCÜM YOK, İŞİMDE EKMEĞİMDEYİM"

Sessizliğini bugün Sözcü TV'ye bozan Yusuf Akkaş "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Olayı adalete bildirdim, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız.

"BEN GARİP BİR KUŞUM"

Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim. Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesinin ardından Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaların ardındanKöfteci Yusuf'tan yapılan açıklamada, ürünlerde domuz eti kullanılmadığı belirtilerek, "Usulsüzlükler içeren ve gerçeği yansıtmayan analiz sonuçları sonrasında Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından üretim tesisimizde yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz sonuç ile karşılaşılmamıştır.Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. Analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı, bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıktığı/çıkabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

"KARANLIK KUMPAS" DİYEREK BAKANLIĞI SUÇLADILAR

Açıklamada, şunlar kaydedildi; "Bugüne değin herhangi bir açıklama yapmamamızın sebebi devam eden hukuki süreçlere ve yargıya olumsuz etkide bulunmak istememizdir. Ancak gelinen aşamada Bakanlığa ait gizli evrakların basına sızdırılmış olması sebebiyle müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve markamıza gönül vermiş olan tüm dostlarımızın yoğun talepleri üzerine bu açıklamayı yapma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz. Lütfen başından beri konunun takipçisi olan herkesten bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasına destek olmalarını dileriz

BAKANLIK LİSTEYE DAHİL ETTİ

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresinde paylaşılan "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 72'ye çıkarken taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 552'ye yükseldi. İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.