Van'da iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Açıkyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 EF 782 plakalı hafif ticari araç ile 25 ACT 132 plakalı nakliye kamyonetinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN