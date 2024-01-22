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Van'da iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Açıkyol Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 EF 782 plakalı hafif ticari araç ile 25 ACT 132 plakalı nakliye kamyonetinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muradiye Van Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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