Van'da 150 Bin TL Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu piyasa değeri 150 bin lira değerinde kaçak 250 adet gözlük ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan; 250 adet gözlük ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli M.H.A. (52) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı. - VAN