Haberler

Van'da 150 Bin TL Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Van'da 150 Bin TL Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılara yönelik yürüttükleri çalışmalarda piyasa değeri 150 bin lira olan 250 adet gözlük yakaladı. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu piyasa değeri 150 bin lira değerinde kaçak 250 adet gözlük ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan; 250 adet gözlük ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli M.H.A. (52) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte kaldıkları otelde ölümden döndü
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.