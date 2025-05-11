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Vale Lüks Klasik Araçla Kaza Yaptı

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Bir restoranda vale olarak çalışan kişi, sahibinden teslim aldığı klasik aracı ile geri manevra yaparken kontrolünü kaybetti ve park halindeki başka bir araca çarptı. Vale şirketi, oluşan hasarın giderileceğini açıkladı.

Vale teslim aldığı lüks klasik araçla böyle kaza yaptı

Teslim aldığı klasik otomobilin kontrolünü kaybeden vale başka araca çarptı

Vale şirketi meydana gelen hasarın giderileceğini belirtti

İSTANBUL - Bir restoranda vale olarak görev yapan bir kişi, sahibinden teslim aldığı servet değerindeki klasik aracın kontrolünü kaybedince başka araca çarptı. Kazada klasik araçta hasar meydana geldi.

Olay, 7 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, klasik araç sahibi şahıs, restoranda yemek yemek için aracını valeye teslim etti. Aracı teslim alan vale, servet değerindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geri manevra yaptığı sırada aniden yola savrulan araç, park halindeki başka otomobile çarptı. Kaza sonrası lüks araçta hasar meydana gelirken, araç sahibi neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan vale şirketi araçta meydana gelen zararın giderileceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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