Gözaltında tutulan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'de son haftalarda kamuoyunca bilinen isimlerin karıştığı uyuşturucu operasyonlarının son dalgasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyonlar haber sunucularından iş dünyasının güçlü isimlerine, spor camiasından sanat dünyasına uzanan pek çok sektörü kapsayacak şekilde genişlemişti. Soruşturmanın son dalgasında gözaltına alınan aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de olduğu 25 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL