Gözaltında tutulan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dönemde Türkiye'de artan uyuşturucu operasyonlarında, aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 25 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Operasyonların kapsamı, medya, iş dünyası ve spor camiasını etkiledi.
Türkiye'de son haftalarda kamuoyunca bilinen isimlerin karıştığı uyuşturucu operasyonlarının son dalgasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Operasyonlar haber sunucularından iş dünyasının güçlü isimlerine, spor camiasından sanat dünyasına uzanan pek çok sektörü kapsayacak şekilde genişlemişti. Soruşturmanın son dalgasında gözaltına alınan aralarında oyuncu Doğukan Güngör'ün de olduğu 25 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa