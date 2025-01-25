Ünlü giyim firması çalışanları askere gidince fabrikayı kapattı

Personel eksikliği nedeniyle üretim süreçlerinin durma noktasına geldiğini ifade eden Rus giyim, jeans ve ayakkabı üreticisi Gloria Jeans (GJ), bu durumun operasyonel maliyetleri artırdığını ve verimliliği düşürdüğünü açıkladı. Bu sebeple, fabrikaların kapatılması yönünde zor bir karar alındığı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine çok yönlü olumsuz etkileri giderek artıyor. Gloria Jeans (GJ), işletmelerinin bir kısmını Asya ülkelerine taşıma kararı aldıktan sonra, Rostov bölgesindeki Şahlar ve Novoşahinsk şehirlerinde bulunan fabrikalarını kapatacağını duyurdu. Şirket yetkilileri, birçok çalışanın Ukrayna'daki savaşa katılması nedeniyle üretimin zarar ettiğini ve sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Kapatılacak iki fabrikada toplamda 1500'den fazla işçi çalışıyordu.

SEKTÖRDEKİ DİĞER FİRMALAR İÇİN UYARI NİTELİĞİNDE

Şirketin aldığı bu karar, tekstil sektöründeki diğer firmalar için de uyarı niteliği taşıyor. Rusya'da personel yönetimi ve üretim planlamasının önemine dikkat çeken uzmanlar, benzer sorunların yaşanmaması için firmaların stratejik planlamalarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bu gelişme, Rusya'daki tekstil sektöründe personel yönetimi ve üretim süreçlerinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketlerin, operasyonel sürekliliği sağlamak adına insan kaynakları ve üretim planlamasında daha etkili olmaları gerektiği belirtiliyor.