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Ümraniye'de Kuyumcuda Hırsızlık Kamerada Güvenlikte

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İstanbul Ümraniye'deki bir AVM'de kadın hırsızlar, kuyumcudan ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de kuyumcuda hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir AVM'de bulunan kuyumcuya giren kadın hırsızlar, vitrinde bulunan ziynet eşyasını kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye'de bir alış veriş merkezinde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre kuyumcu dükkanına giren hırsızlardan biri sandalyeye oturup çalışan ile konuşurken iki kadın hırsız da ayakta bekledi. Kadınlardan biri çalışanların bir anlık boşluğundan faydalanıp kaşla göz arasında vitrinde bulunan ziynet eşyasını aldı. Şahıslar bir süre daha dükkanda bulunduktan sonra ayrıldı. Çalışanlar ise güvenlik kameralarını incelediklerinde hırsızlığa uğradıklarını fark etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de Kuyumcuda Hırsızlık Kamerada Güvenlikte
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN UĞUR - 3.Sayfa
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