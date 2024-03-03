Uludağ'da aç kalan ayılar çöp konteynerlerinde yemek ararken tatilciler şaşkınlıkla izledi
Uludağ'da aç kalan 2 ayı, çöp konteynerlerinde yemek aradı. Tatilciler ise durumu şaşırarak izleyip kayıt altına aldı.
Uludağ'da aç kalan ayılar, çöp konteynerlerinde yemek ararken tatilciler durumu şaşırarak izledi.
Uludağ'da aç kalan 2 ayı, çöp konteynerlerinde yemek aradı. Bir süre yemek arayan ayılar daha sonra geldikleri ormanlık alana giderken tatilciler durumu şaşırarak izleyip kayıt altına aldı. - BURSA